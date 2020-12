Избранная вице-президент США вакцинировалась от коронавируса

Избранная вице-президент США Камала Харрис вакцинировалась от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сообщила в своем Twitter 29 декабря.

"Сегодня я получила вакцину от COVID-19. Я бесконечно благодарна нашим медицинским работникам, которые сейчас на передовой борьбы с эпидемией, ученым и исследователям, чьи усилия сделали это возможным", - написала Камала Харрис.

Today I got the COVID-19 vaccine. I am incredibly grateful to our frontline health care workers, scientists, and researchers who made this moment possible.



When you’re able to take the vaccine, get it. This is about saving lives. pic.twitter.com/T5G14LtFJs