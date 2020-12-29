Избранная вице-президент США вакцинировалась от коронавируса
Избранная вице-президент США Камала Харрис вакцинировалась от коронавируса.
Как пишет "Европейская правда", об этом она сообщила в своем Twitter 29 декабря.
"Сегодня я получила вакцину от COVID-19. Я бесконечно благодарна нашим медицинским работникам, которые сейчас на передовой борьбы с эпидемией, ученым и исследователям, чьи усилия сделали это возможным", - написала Камала Харрис.
Today I got the COVID-19 vaccine. I am incredibly grateful to our frontline health care workers, scientists, and researchers who made this moment possible.— Kamala Harris (@KamalaHarris) December 29, 2020
When you’re able to take the vaccine, get it. This is about saving lives. pic.twitter.com/T5G14LtFJs
Она также призвала американцев вакцинироваться.
"Если вы можете вакцинироваться - сделайте это. Это о спасении жизней", - добавила она.
Напомним, избранный президент США Джо Байден получил первую дозу вакцины Pfizer 22 декабря в прямом эфире, заявив, что таким образом хочет показать американцам, что ее "безопасно получать". Действующий вице-президент Майк Пенс также вакцинировался в прямом эфире.
Массовая вакцинация от коронавируса в США началась 14 декабря. На 23 декабря страна пересекла отметку в 1 миллион вакцинированных.