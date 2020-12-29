Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Избранная вице-президент США вакцинировалась от коронавируса

Вторник, 29 декабря 2020, 19:50

Избранная вице-президент США Камала Харрис вакцинировалась от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сообщила в своем Twitter 29 декабря.

"Сегодня я получила вакцину от COVID-19. Я бесконечно благодарна нашим медицинским работникам, которые сейчас на передовой борьбы с эпидемией, ученым и исследователям, чьи усилия сделали это возможным", - написала Камала Харрис.

Она также призвала американцев вакцинироваться.

"Если вы можете вакцинироваться - сделайте это. Это о спасении жизней", - добавила она.

Напомним, избранный президент США Джо Байден получил первую дозу вакцины Pfizer 22 декабря в прямом эфире, заявив, что таким образом хочет показать американцам, что ее "безопасно получать". Действующий вице-президент Майк Пенс также вакцинировался в прямом эфире.

Массовая вакцинация от коронавируса в США началась 14 декабря. На 23 декабря страна пересекла отметку в 1 миллион вакцинированных.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Последние новости
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
Все новости...
Реклама: