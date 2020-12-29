Избранная вице-президент США вакцинировалась от коронавируса

Избранная вице-президент США Камала Харрис вакцинировалась от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сообщила в своем Twitter 29 декабря.

"Сегодня я получила вакцину от COVID-19. Я бесконечно благодарна нашим медицинским работникам, которые сейчас на передовой борьбы с эпидемией, ученым и исследователям, чьи усилия сделали это возможным", - написала Камала Харрис.

Today I got the COVID-19 vaccine. I am incredibly grateful to our frontline health care workers, scientists, and researchers who made this moment possible.



When you’re able to take the vaccine, get it. This is about saving lives. pic.twitter.com/T5G14LtFJs — Kamala Harris (@KamalaHarris) December 29, 2020

Она также призвала американцев вакцинироваться.

"Если вы можете вакцинироваться - сделайте это. Это о спасении жизней", - добавила она.

Напомним, избранный президент США Джо Байден получил первую дозу вакцины Pfizer 22 декабря в прямом эфире, заявив, что таким образом хочет показать американцам, что ее "безопасно получать". Действующий вице-президент Майк Пенс также вакцинировался в прямом эфире.

Массовая вакцинация от коронавируса в США началась 14 декабря. На 23 декабря страна пересекла отметку в 1 миллион вакцинированных.