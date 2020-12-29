Українців серед постраждалих від землетрусу в Хорватії немає – посол
Вівторок, 29 грудня 2020, 22:47
Посольство України у Хорватії уточнює, що українців серед постраждалих внаслідок 6-бального землетрусу, що стався вдень 29 грудня, немає.
Джерело: посол України у Хорватії Василь Кирилич у Twitter
Пряма мова Кирилича: "За попередньою інформацією, українців немає серед постраждалих внаслідок землетрусу в Петріні, Хорватія".
Деталі: Для екстреної допомоги він залишив телефон посольства:+385 91 605 1010.
Нагадаємо:
- Землетрус стався близько 12-20 за місцевим часом, сила поштовхів складала до 6,4 балів за шкалою Ріхтера. Після найсильнішого поштовху в країні зафіксували ще серію дрібніших землетрусів.
- Внаслідок поштовхів загинула щонайменш одна людина - 13-річна дівчина з міста Петриня, яке зазнало найбільших руйнувань.
- Сьогоднішній землетрус став вже третім за останні два дні. Напередодні - вранці 28 грудня - в країні зафіксували два землетруси силою 5,1 бала та 4,9 бала за шкалою Ріхтера.
Українська правда