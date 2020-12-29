Українців серед постраждалих від землетрусу в Хорватії немає – посол

Посольство України у Хорватії уточнює, що українців серед постраждалих внаслідок 6-бального землетрусу, що стався вдень 29 грудня, немає.

Джерело: посол України у Хорватії Василь Кирилич у Twitter

Пряма мова Кирилича: "За попередньою інформацією, українців немає серед постраждалих внаслідок землетрусу в Петріні, Хорватія".

Деталі: Для екстреної допомоги він залишив телефон посольства:+385 91 605 1010.

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