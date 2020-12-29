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Українців серед постраждалих від землетрусу в Хорватії немає – посол

Вівторок, 29 грудня 2020, 22:47
Українців серед постраждалих від землетрусу в Хорватії немає – посол
фото: Vasyl Kyrylych

Посольство України у Хорватії уточнює, що українців серед постраждалих внаслідок 6-бального землетрусу, що стався вдень 29 грудня, немає.

Джерело: посол України у Хорватії Василь Кирилич у Twitter

Пряма мова Кирилича: "За попередньою інформацією, українців немає серед постраждалих внаслідок землетрусу в Петріні, Хорватія".

Деталі: Для екстреної допомоги він залишив телефон посольства:+385 91 605 1010.

Нагадаємо:

  • Землетрус стався близько 12-20 за місцевим часом, сила поштовхів складала до 6,4 балів за шкалою Ріхтера.  Після найсильнішого поштовху в країні зафіксували ще серію дрібніших землетрусів. 
  • Внаслідок поштовхів загинула щонайменш одна людина - 13-річна дівчина з міста Петриня, яке зазнало найбільших руйнувань.
  • Сьогоднішній землетрус став вже третім за останні два дні. Напередодні - вранці 28 грудня - в країні зафіксували два землетруси силою 5,1 бала та 4,9 бала за шкалою Ріхтера. 

Українська правда

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Теми: Хорватіяукраїнці
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