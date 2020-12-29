Украинцев среди пострадавших от землетрясения в Хорватии нет – посол

Посольство Украины в Хорватии уточняет, что украинцев среди пострадавших в результате 6-бального землетрясения, произошедшего днем 29 декабря, нет.

Источник: посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в Twitter

Прямая речь Кирилича "По предварительной информации, украинцев нет среди пострадавших в результате землетрясения в Петрини, Хорватия".

Детали: Для экстренной помощи он оставил телефон посольства: +385 91 605 1010.

Напомним: