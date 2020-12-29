Украинцев среди пострадавших от землетрясения в Хорватии нет – посол
Вторник, 29 декабря 2020, 23:47
Посольство Украины в Хорватии уточняет, что украинцев среди пострадавших в результате 6-бального землетрясения, произошедшего днем 29 декабря, нет.
Источник: посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в Twitter
Прямая речь Кирилича "По предварительной информации, украинцев нет среди пострадавших в результате землетрясения в Петрини, Хорватия".
Детали: Для экстренной помощи он оставил телефон посольства: +385 91 605 1010.
Напомним:
- Землетрясение произошло около 12-20 по местному времени, сила толчков составляла до 6,4 балла по шкале Рихтера. После самого мощного толчка в стране зафиксировали еще серию более мелких землетрясений.
- В результате землетрясения погиб как минимум один человек - 13-летняя девушка из города Петриня, потерпевшего наибольшие разрушения.
- Сегодняшнее землетрясение стало уже третьим за последние два дня. Накануне - утром 28 декабря - в стране зафиксировали два землетрясения силой 5,1 балла и 4,9 балла по шкале Рихтера.
Украинская правда