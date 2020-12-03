ВРП жаліється на нестачу грошей для судової системи у проєкті бюджету

Вища рада правосуддя заявила, що сума видатків на судову систему, яка закладена у проєкті держбюджету, не відповідає реальній потребі, що може вплинути на оплату праці суддів та працівників апаратів.

Джерело: повідомлення ВРП

Дослівно: "Обсяги видатків, передбачених у проєкті Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" для забезпечення діяльності судової влади, не відповідають реальній потребі...

Найбільше занепокоєння, відзначають у ВРП, викликає обсяг видатків на оплату праці суддів і працівників апаратів місцевих та апеляційних судів".

Деталі: У ВРП вказують, що перед підготовкою фінансового документу надіслали до Кабміну пріоритети фінансового забезпечення судової влади. Серед них, зокрема, виплата суддівської винагороди, оплата праці працівників апаратів та нарахування на заробітну плату.

Рада правосуддя також скаржиться, що під час розгляду проєкту держбюджету у другому читанні пропозиції щодо фінансування судової системи не були враховані.

У Державній судовій адміністрації заявили, що винагородою у 2021 році будуть забезпечені лише 5245 суддів та 22 287 працівників апаратів (при фактичній кількості працівників апаратів судів станом на 1 листопада 2020 року – 25 070).

"Інші видатки споживання апеляційних та місцевих судів забезпечені лише на 29% (447,6 млн грн при потребі 1,5 млрд гривень)", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для визначення посадового окладу судді пропонується встановити окремий розмір прожиткового мінімуму – 2102 гривні, хоча мінімум для працездатних осіб складає 2270 гривень. Такий підхід, стверджують у ВРП, не відповідає законодавству.

Вища рада правосуддя звернулась до голови парламентського комітету з питань правової політики Андрія Костіна та голови Комітету ВР з питань бюджету Юрія Арістова з проханнями посприяти вирішення цього питання.

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