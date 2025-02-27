ВРП звільнила суддю ОАСК Літвінової, у якої виявили громадянство РФ

27 лютого Вища рада правосуддя звільнила суддю ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Аріну Літвінову, яка, як встановили розслідувачі "Схем", у 2002-му році отримала російське громадянство.

Джерело: "Радіо Свобода", засідання Вищої ради правосуддя

Дослівно "Радіо Свобода": "Вища рада правосуддя вирішила звільнити суддю Окружного адміністративного суду Києва Аріну Літвінову з посади з судді на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України (вчинення істотного дисциплінарного проступку – ред.)".

Реклама:

Деталі: Зазначається, "за" проголосували 15 членів ВРП.

Таким чином, Літвінова втратила статус судді.

Нагадаємо:

РЕКЛАМА: