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ВРП звільнила суддю ОАСК Літвінової, у якої виявили громадянство РФ

Анастасія ПроцЧетвер, 27 лютого 2025, 12:37
ВРП звільнила суддю ОАСК Літвінової, у якої виявили громадянство РФ
СУДДЯ АРІНА ЛІТВІНОВА. ФОТО: ОАСК У FACEBOOK

27 лютого Вища рада правосуддя звільнила суддю ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Аріну Літвінову, яка, як встановили розслідувачі "Схем", у 2002-му році отримала російське громадянство.

Джерело: "Радіо Свобода", засідання Вищої ради правосуддя

Дослівно "Радіо Свобода": "Вища рада правосуддя вирішила звільнити суддю Окружного адміністративного суду Києва Аріну Літвінову з посади з судді на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України (вчинення істотного дисциплінарного проступку – ред.)".

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Деталі: Зазначається, "за" проголосували 15 членів ВРП.

Таким чином, Літвінова втратила статус судді.

Нагадаємо: 

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  • 9 квітня 2024 року вийшло розслідування "Схем", де йшлося про те, що суддя Літвінова отримала російське громадянство у липні 2002 року в місті Єкатеринбург, про що свідчить витяг із автоматизованої системи "Роспаспорт". На той момент вона вже три роки працювала у Вищому арбітражному суді України. Сама Літвінова заперечила наявність громадянства Російської Федерації, назвавши інформацію журналістів "провокацією".
  • Згодом Літвінова поскаржилася до Офісу генерального прокурора і Вищої ради правосуддя на журналіста "Схем" Георгія Шабаєва – заявила про "втручання в її діяльність як судді".
  • На сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів журналісти знайшли анкету судді Літвінової, яку вона заповнювала у 2018 році, коли проходила кваліфікаційне оцінювання. На запитання, чи має вона громадянство іншої держави, Літвінова відповіла: "Ні".
  • 13 грудня 2022 року Верховна Рада проголосувала за ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва, а вже ввечері того ж дня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Утім, відповідно до положень Конституції, ліквідація суду, де працює суддя, не є підставою для звільнення цього судді. Тому всі 51 суддя ОАСК, серед яких Аріна Літвінова, продовжують отримувати суддівську винагороду. Відповідно до декларації судді за 2023 рік, коли вона не здійснювала правосуддя, Літвінова отримала 1 мільйон 629 тисяч гривень заробітної плати.
  • 22 липня 2024 року журналісти "Схем" повідомили, що Літвінова подала на розгляд до Вищої ради правосуддя заяву про відставку. Відповідно до закону "Про судоустрій і статус суддів", в разі задоволення заяви судді про відставку, вона буде отримувати щомісячне довічне грошове утримання в розмірі 50% винагороди судді. За 2023 рік Літвінова отримала 1 мільйон 629 тисяч гривень зарплати.

судКиївВРП
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