Вища рада правосуддя звільнила одіозного полтавського суддю Гальонкіна

Вища рада правосуддя звільнила багаторічного голову Полтавського апеляційного суду Євгена Гальонкіна, який використовував службове становище для покриття порушників.

Джерело: Вища рада правосуддя, ГО "Центр протидії корупції"

Деталі: За даними ЦПК, ВРП ухвалила рішення звільнити суддю Гальонкіна, багаторічного голову Полтавського апеляційного суду, який використовував свої зв’язки для "вирішення питань" у провадженнях стосовно п’яних водіїв.

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За даними Національного антикорупційного бюро, Гальонкін проводив неофіційні зустрічі з іншими суддями та адвокатами для того, щоб вирішувати такі справи, включно з інцидентом, де фігурував син одного з суддів.

Під час одного з обговорень Гальонкін прямо заявляв про готовність "допомогти" у вирішенні питань, що підтверджено його фразою: "Ми ж люді нормальниє, ми всєгда на все підем. Єслі нада помогти, ми всєгда поможем".

Раніше Дисциплінарна палата ВРП ухвалила лише догану для Гальонкіна, проте НАБУ та сам суддя оскаржили це рішення. Врешті, повний склад ВРП одноголосно вирішив звільнити його з посади.

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Після цього Гальонкін двічі намагався відкласти розгляд справи, посилаючись на проблеми зі здоров’ям, однак це не вплинуло на рішення Ради. Таким чином, Гальонкін залишився без вихідної допомоги та довічних виплат.