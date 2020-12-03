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Трагедія у Жовківській лікарні: райрада не змогла звільнити головлікаря

Четвер, 3 грудня 2020, 13:35

Жовківська райрада на Львівщині не зібрала кворуму для звільнення Ігоря Шевціва - головного лікаря центральної районної лікарні, де недавно через знеструмлення померли пацієнти.

Джерело: Zaxid.net

Деталі: 3 грудня була запланована позачергова сесія Жовківської районної ради, на якій мали розглядати питання про звільнення директора комунального підприємства "Жовківська ЦРЛ" Ігоря Шевціва. Однак сесія не відбулася через відсутність кворуму.

На сесію 3 грудня прийшли лише 11 із 45 депутатів. Для кворуму потрібно щонайменше 23 присутніх. Сам Шевців як депутат районної ради також не прийшов на засідання.

Голова Жовківської районної ради Роман Горбань сказав журналістам, що двоє депутатів померли, 12 — склали повноваження через обрання до інших рад, а семеро завчасно попередили про свою відсутність на сесії.

За його словами, більше рада не планує збиратись, оскільки як тільки відбудеться сесія Львівської районної ради, Жовківська районна рада втрачає свою чинність. Останню свою сесію жовківські депутати провели два тижні тому.

Після ліквідації району майно лікарні, що зараз належить райраді, переходить у власність Жовківської ОТГ. А особовий склад – у підпорядкування Львівської районної ради.

Горбань зазначив, що перебуває на лікарняному ще з 24 жовтня і це не пов’язано з інцидентом у лікарні.

На лікарняному зараз і директор лікарні Ігор Шевців, хоча оформив його у день смерті пацієнтів. Шевців також є депутатом районної ради. 

63-річний Ігор Шевців багато років працює директором КП "Жовківська ЦРЛ". Суд вже три роки розглядає справу щодо його можливого хабарництва.

Що передувало: Комісія департаменту охорони здоров'я дійшла до висновку, що медичні працівники, які були на чергуванні, надали у повному обсязі усю необхідну медичну допомогу пацієнтам у момент відключення електроживлення.

Водночас адміністрація лікарні не вчинила жодних дій для того, аби підключити хірургічний корпус, де знаходиться реанімація, до резервного живлення. Відповідно, на власника лікарні, а саме на Жовківську районну раду, підготували лист з ініціативою звільнення керівництва лікарні.

Передісторія:

  • 28 листопада поліцейські отримали інформацію, що у Жовкві на Львівщині через відсутність електропостачання у реанімації місцевої лікарні померло двоє людей, що були підключені до апаратів штучної вентиляції легень.
  • В Офісі президента та у Львівській обладміністрації відреагували на смерть пацієнтів у лікарні в Жовкві. Чиновники заявили, що департамент охорони здоров’я ЛОДА розпочав службову перевірку щодо дій медичних працівників Жовківської ЦРЛ.

"Українська правда" у Threads

Теми: Львівщина
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