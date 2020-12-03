Парламент Молдови попередньо схвалив проєкт про статус російської мови і повернення програм РФ

Парламент Молдови 3 грудня у першому читанні схвалив проєкт про закріплення за російською мовою статусу міжнаціонального спілкування та проголосував за поправки, які створюють можливість для повернення російських інформаційних і аналітичних програм.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV 8.

Проєкти були ухвалені більшістю голосів депутатів від Партії соціалістів і партії фракції "Шор".

Згідно з проектом закону про функціонування мов, російській мові повертається статус міжнаціонального спілкування.

Це означає, що за запитом громадян державні службовці повинні будуть надати інформацію або переклад інформації російською мовою, а також отримувати запити і відповідати на них російською мовою, якщо це буде необхідно громадянину.

Крім того, парламент у першому читанні ухвалив проєкт, який дозволяє трансляцію теле- і радіопрограм "з третіх країн, які відповідають положенням концепції і стратегії інформаційної безпеки Республіки Молдова".

Раніше молдовські телеканали могли транслювати тільки програми, вироблені в країнах ЄС, США, Канаді та країнах, які ратифікували конвенцію про транскордонне телебачення. Росія її не ратифікувала.

Як повідомлялось, парламент Молдови також схвалив закон, який зменшує повноваження президентки Санду.

Конституційний суд Молдови визнав застарілим закон "Про функціонування мов на території Молдавської РСР", який наділяв російську мову статусом мови міжнаціонального значення, у червні 2018 року.

В грудні 2017 року парламент Молдови схвалив закон, що забороняє ретрансляцію в країні російських новин