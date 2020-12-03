У Венедіктової заявили, що НАБУ намагається приховати свою неефективну роботу
Офіс генерального прокурора відповів на звинувачення Національного антикорупційного бюро у саботажі справи "Роттердам+"
Джерело: пресслужба ОГП
Деталі: 2 грудня НАБУ зазначало, що ОГП відмовляється змінити прокурора в справі "Роттердам+", попри його "неодноразове намагання закрити справу й унеможливити публічний судовий розгляд протиправних дій службових осіб НКРЕКП і представників групи компаній-бенефіціарів".
При цьому в Бюро назвали прокурора таким, що "довів свою упередженість і не може забезпечити належне обвинувачення в суді" й зазначають, що не розуміють причин відмови у його зміні.
В ОГП на це відповіли, що після прийняття прокурором рішення про закриття справи "Роттердам+" виникла низка питань щодо ефективності слідства.
Дослівно: "Слід звернути увагу і на той факт, що 11 листопада Вищим антикорупційним судом відмовлено у задоволенні заяви детективів НАБУ про відвід прокурора САП у вказаному кримінальному провадженні, а тому відсутні будь-які докази його можливої заангажованості.
Наразі питання щодо необхідності заміни прокурора у цьому кримінальному провадженні вивчається та остаточне рішення буде ухвалене після повної та всебічної перевірки усіх обставин справи.
При цьому, наразі вбачається, що НАБУ вчиняються спроби приховати неефективне досудове розслідування, перекладаючи звинувачення на прокурорів САП та ОГП, водночас намагаючись без наявності необхідних достатніх доказів та їх переконливості скерувати кримінальне провадження з обвинувальним актом до суду".
Що було раніше: У серпні 2020 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко, який керує справою з боку САП, вніс постанову про закриття справи "Роттердам+".
У жовтні Вищий антикорупційний суд поновив справу.
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Непохитний "Ротердам+": як "еліта" пошила в дурні всіх українців
Що було раніше:
- У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Згідно з нею, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахувалась за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".
- Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.
- Формула втратила чинність з 1 липня цього року у зв'язку з переходом України на новий ринок електроенергії.
- 8 серпня 2019 року детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема ексголові Нацкомісії Дмитру Вовку та Бутовському.
- За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".