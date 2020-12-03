У Венедіктової заявили, що НАБУ намагається приховати свою неефективну роботу

Офіс генерального прокурора відповів на звинувачення Національного антикорупційного бюро у саботажі справи "Роттердам+"

Джерело: пресслужба ОГП

Деталі: 2 грудня НАБУ зазначало, що ОГП відмовляється змінити прокурора в справі "Роттердам+", попри його "неодноразове намагання закрити справу й унеможливити публічний судовий розгляд протиправних дій службових осіб НКРЕКП і представників групи компаній-бенефіціарів".

При цьому в Бюро назвали прокурора таким, що "довів свою упередженість і не може забезпечити належне обвинувачення в суді" й зазначають, що не розуміють причин відмови у його зміні.

В ОГП на це відповіли, що після прийняття прокурором рішення про закриття справи "Роттердам+" виникла низка питань щодо ефективності слідства.

Дослівно: "Слід звернути увагу і на той факт, що 11 листопада Вищим антикорупційним судом відмовлено у задоволенні заяви детективів НАБУ про відвід прокурора САП у вказаному кримінальному провадженні, а тому відсутні будь-які докази його можливої заангажованості.

Наразі питання щодо необхідності заміни прокурора у цьому кримінальному провадженні вивчається та остаточне рішення буде ухвалене після повної та всебічної перевірки усіх обставин справи.

При цьому, наразі вбачається, що НАБУ вчиняються спроби приховати неефективне досудове розслідування, перекладаючи звинувачення на прокурорів САП та ОГП, водночас намагаючись без наявності необхідних достатніх доказів та їх переконливості скерувати кримінальне провадження з обвинувальним актом до суду".

Що було раніше: У серпні 2020 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко, який керує справою з боку САП, вніс постанову про закриття справи "Роттердам+".

У жовтні Вищий антикорупційний суд поновив справу.

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