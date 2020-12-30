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Указом Путіна в Росії з 1 січня знову запрацюють витверезники

Середа, 30 грудня 2020, 00:31

Президент Російської Федерації Володимир Путін напередодні Нового року, 29 грудня, підписав закон про відродження в РФ системи витверезників.

Джерело: офіційний інтернет-портал правової інформації РФ

Деталі: Витверезники в Росії знову будуть створюватися "на базі державно-приватного партнерства, що надає регіонам можливість стягувати плату за послуги з людей, що потрапили в ці установи".

У коментарі ТАРС чиновник з спеціалізованого комітету Держдуми повідомив, що ніч у витверезнику може коштувати в середньому 1500 рублів (600 гривень).

Також Путін підписав супутній закон, який наділяє поліцейських повноваженнями доставляти громадян в стані алкогольного сп'яніння не тільки в лікарні, але і в витверезники.

Довідка: У 2011 році витверезники в РФ були скасовані.

Теми: ПутінРосія


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