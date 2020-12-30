Указом Путіна в Росії з 1 січня знову запрацюють витверезники
Президент Російської Федерації Володимир Путін напередодні Нового року, 29 грудня, підписав закон про відродження в РФ системи витверезників.
Джерело: офіційний інтернет-портал правової інформації РФ
Деталі: Витверезники в Росії знову будуть створюватися "на базі державно-приватного партнерства, що надає регіонам можливість стягувати плату за послуги з людей, що потрапили в ці установи".
У коментарі ТАРС чиновник з спеціалізованого комітету Держдуми повідомив, що ніч у витверезнику може коштувати в середньому 1500 рублів (600 гривень).
Також Путін підписав супутній закон, який наділяє поліцейських повноваженнями доставляти громадян в стані алкогольного сп'яніння не тільки в лікарні, але і в витверезники.
Довідка: У 2011 році витверезники в РФ були скасовані.