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Указом Путина в России с 1 января вновь заработают вытрезвители

Среда, 30 декабря 2020, 00:31

Президент Российской Федерации Владимир Путин в канун Нового года, 29 декабря, подписал закон о возрождении в РФ системы вытрезвителей.

Источник: официальный интернет-портал правовой информации РФ

Детали: Вытрезвители в России будут вновь создаваться "на базе государственно-частного партнерства, что предоставляет регионам возможность взимать плату за услуги с людей, попавших в эти учреждения".

В комментарии ТАСС чиновник из специализированного комитета Госдумы сообщил, что ночь в вытрезвителе может стоить в среднем 1500 рублей (600 гривен). 

Также Путин подписал сопутствующий закон, наделяющий полицейских полномочиями доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в больницы, но и в вытрезвители. 

Справка: В 2011 году вытрезвители в РФ были упразднены.

Темы: ПутинРосcия


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