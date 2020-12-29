Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Указом Путина в России с 1 января вновь заработают вытрезвители

Вторник, 29 декабря 2020, 23:31
Указом Путина в России с 1 января вновь заработают вытрезвители

Президент Российской Федерации Владимир Путин в канун Нового года, 29 декабря, подписал закон о возрождении в РФ системы вытрезвителей.

Источник: официальный интернет-портал правовой информации РФ

Детали: Вытрезвители в России будут вновь создаваться "на базе государственно-частного партнерства, что предоставляет регионам возможность взимать плату за услуги с людей, попавших в эти учреждения".

В комментарии ТАСС чиновник из специализированного комитета Госдумы сообщил, что ночь в вытрезвителе может стоить в среднем 1500 рублей (600 гривен). 

Также Путин подписал сопутствующий закон, наделяющий полицейских полномочиями доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в больницы, но и в вытрезвители. 

Справка: В 2011 году вытрезвители в РФ были упразднены.

Темы: ПутинРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Путин
Из "красных линий" Путина Украина свила веревку, на которой повесит имперский труп – Данилов
Госдеп о решении Путина не ехать на саммит БРИКС: Стал международным изгоем
Экономические новости 19 июля: РФ атаковала ракетами украинские порты, "условия" Путина по "зерновой сделке"
Последние новости
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
Все новости...
Реклама: