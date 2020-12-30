Указом Путина в России с 1 января вновь заработают вытрезвители

Президент Российской Федерации Владимир Путин в канун Нового года, 29 декабря, подписал закон о возрождении в РФ системы вытрезвителей.

Источник: официальный интернет-портал правовой информации РФ

Детали: Вытрезвители в России будут вновь создаваться "на базе государственно-частного партнерства, что предоставляет регионам возможность взимать плату за услуги с людей, попавших в эти учреждения".

В комментарии ТАСС чиновник из специализированного комитета Госдумы сообщил, что ночь в вытрезвителе может стоить в среднем 1500 рублей (600 гривен).

Также Путин подписал сопутствующий закон, наделяющий полицейских полномочиями доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в больницы, но и в вытрезвители.

Справка: В 2011 году вытрезвители в РФ были упразднены.