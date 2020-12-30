Штам коронавірусу VOC 202012/01, який вперше було виявлено у Великій Британії, 29 грудня зафіксували в штаті Колорадо, США.

Джерело: губернатор Колорадо Джаред Поліс в Twitter

Пряма мова: "Сьогодні ми виявили перший випадок COVID-19 варіанта B.1.1.7 в Колорадо, той же варіант, що виявлено у Великобританії".

Today we discovered Colorado’s first case of the COVID-19 variant B.1.1.7, the same variant discovered in the UK.



The health and safety of Coloradans is our top priority and we will monitor this case, as well as all COVID-19 indicators, very closely. pic.twitter.com/fjyq7QhzBi — Governor Jared Polis (@GovofCO) December 29, 2020

Деталі: Колорадо – штат у центральній частині США з населенням майже 6 мільйонів людей.

Довідка: Наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01.

За даними досліджень, він на 50-74% небезпечніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.

VOC 202012/01 виявили вже в близько десять країнах, переважно в Європі.

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