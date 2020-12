Штам коронавірусу VOC 202012/01, який вперше було виявлено у Великій Британії, 29 грудня зафіксували в штаті Колорадо, США.

Джерело: губернатор Колорадо Джаред Поліс в Twitter

Пряма мова: "Сьогодні ми виявили перший випадок COVID-19 варіанта B.1.1.7 в Колорадо, той же варіант, що виявлено у Великобританії".

Today we discovered Colorado’s first case of the COVID-19 variant B.1.1.7, the same variant discovered in the UK.



The health and safety of Coloradans is our top priority and we will monitor this case, as well as all COVID-19 indicators, very closely. pic.twitter.com/fjyq7QhzBi