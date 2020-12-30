Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Перший випадок мутованого коронавірусу виявили в США

Середа, 30 грудня 2020, 00:03

Штам коронавірусу VOC 202012/01, який вперше було виявлено у Великій Британії, 29 грудня зафіксували в штаті Колорадо, США.

Джерело: губернатор Колорадо Джаред Поліс в Twitter

Пряма мова: "Сьогодні ми виявили перший випадок COVID-19 варіанта B.1.1.7 в Колорадо, той же варіант, що виявлено у Великобританії".

Деталі: Колорадо – штат у центральній частині США з населенням майже 6 мільйонів людей.

Довідка: Наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. 

За даними досліджень, він на 50-74% заразніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.

VOC 202012/01 виявили вже в близько десять країнах, переважно в Європі.

Станом на 28 грудня в США діагностували понад 19 мільйонів заражень вірусом SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19. 346 тисяч хворих вже померло.

Читайте також: Нова загроза чи паніка без змісту: як мутований COVID з Британії налякав уряди по всьому світу

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
12:47
Держдеп: Путін не зможе "пережити Захід", Конгрес має теж довести це
12:43
"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця
12:35
У неділю в Україні прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
Усі новини...
Реклама: