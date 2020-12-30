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Первый случаи мутировавшего коронавируса обнаружили в США

Среда, 30 декабря 2020, 01:03

Штамм коронавируса VOC 202012/01, который впервые был обнаружен в Великобритании, 29 декабря зафиксировали в штате Колорадо, США.

Источник: губернатор Колорадо Джаред Полис в Twitter

Прямая речь: "Сегодня мы обнаружили первый случай COVID-19 варианта B.1.1.7 в Колорадо, тот же вариант, который обнаружен в Великобритании".

Детали: Колорадо – штат в центральной части США с населением почти 6 миллионов человек.

Справка: В конце 2020 в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% опаснее вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

VOC 202012/01 обнаружили уже в около десяти странах, преимущественно в Европе.

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Темы: коронавирус


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