Штамм коронавируса VOC 202012/01, который впервые был обнаружен в Великобритании, 29 декабря зафиксировали в штате Колорадо, США.

Источник: губернатор Колорадо Джаред Полис в Twitter

Прямая речь: "Сегодня мы обнаружили первый случай COVID-19 варианта B.1.1.7 в Колорадо, тот же вариант, который обнаружен в Великобритании".

Today we discovered Colorado’s first case of the COVID-19 variant B.1.1.7, the same variant discovered in the UK.



The health and safety of Coloradans is our top priority and we will monitor this case, as well as all COVID-19 indicators, very closely. pic.twitter.com/fjyq7QhzBi — Governor Jared Polis (@GovofCO) December 29, 2020

Детали: Колорадо – штат в центральной части США с населением почти 6 миллионов человек.

Справка: В конце 2020 в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% заразнее чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

VOC 202012/01 обнаружили уже в около десяти странах, преимущественно в Европе.

По состоянию на 28 декабря в США диагностировали более 19 миллионов заражений вирусом SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19 от которой 346 000 больных уже умерли.

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