Штамм коронавируса VOC 202012/01, который впервые был обнаружен в Великобритании, 29 декабря зафиксировали в штате Колорадо, США.

Источник: губернатор Колорадо Джаред Полис в Twitter

Прямая речь: "Сегодня мы обнаружили первый случай COVID-19 варианта B.1.1.7 в Колорадо, тот же вариант, который обнаружен в Великобритании".

Today we discovered Colorado’s first case of the COVID-19 variant B.1.1.7, the same variant discovered in the UK.



The health and safety of Coloradans is our top priority and we will monitor this case, as well as all COVID-19 indicators, very closely. pic.twitter.com/fjyq7QhzBi