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У Великобританії, де поширюється мутований коронавірус, за добу виявили рекордну кількість заражених

Середа, 30 грудня 2020, 01:59

Станом на 28 грудня в країнах Європи діагностували 204 214 нових заражень коронавірусом, зокрема, рекордні 53 135 в Великобританії. 

Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Деталі: У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Великобританія, Німеччина, Іспанія, Франція, Італія, Чехія та Україна, яка займає 10-ту позицію. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 19-му місці.

 
Статистика за 28 грудня

Наразі всього в світі діагностовано 82 мільйони випадків зараження коронавірусом, 58 мільйонів хворих вилікувалися, 1 794 726 пацієнтів з COVID-19 померло

Продовжують боротися з хворобою понад 22 мільйони людей.

Довідка: Наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. 

За даними досліджень, він на 50-74% небезпечніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.

VOC 202012/01 виявили вже в близько десять країнах, переважно в Європі. В ніч на 30 грудня про виявлення нового штаму повідомили в США.

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Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

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Теми: коронавірус


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