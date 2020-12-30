В Великобритании, где распространяется мутировавший коронавирус, за сутки обнаружили рекордное количество зараженных

По состоянию на 28 декабря в странах Европы диагностировали 204 214 новых заражений коронавирусом, в частности, рекордные 53 135 в Великобритании.

Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Детали: В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Великобритания, Германия, Испания, Франция, Италия, Чехия и Украина, которая занимает 10 позицию. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 19-м месте.

Статистика за 28 декабря

Сейчас в мире диагностировано 82 миллиона случаев заражения коронавирусом, 58 миллионов больных вылечились, 1 794 726 пациента с COVID-19 умерли.

Продолжают бороться с болезнью более 22 миллионов человек.

Справка: В конце 2020 в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% опаснее вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

VOC 202012/01 обнаружили уже в около десяти странах, преимущественно в Европе.

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