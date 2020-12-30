Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Великобритании, где распространяется мутировавший коронавирус, за сутки обнаружили рекордное количество зараженных

Среда, 30 декабря 2020, 01:59

По состоянию на 28 декабря в странах Европы диагностировали 204 214 новых заражений коронавирусом, в частности, рекордные 53 135 в Великобритании.

Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Детали: В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Великобритания, Германия, Испания, Франция, Италия, Чехия и Украина, которая занимает 10 позицию. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 19-м месте.

 
Статистика за 28 декабря

Сейчас в мире диагностировано 82 миллиона случаев заражения коронавирусом, 58 миллионов больных вылечились, 1 794 726 пациента с COVID-19 умерли. 

Продолжают бороться с болезнью более 22 миллионов человек.

Справка: В конце 2020 в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% опаснее вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

VOC 202012/01 обнаружили уже в около десяти странах, преимущественно в Европе.

Читайте також: Нова загроза чи паніка без змісту: як мутований COVID з Британії налякав уряди по всьому світу

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

В КС ответили на решение Зеленского об отстранении Тупицкого

Новости 29 декабря: отстранение главы КС, новое подозрение Микитасю

Зеленский после критики уволил заместителя секретаря СНБО Кривоноса

Президент отстранил главу КСУ на два месяца

Зеленский созвал СНБО, чтобы решить, что делать с КС

обновленоВенедиктова отрицает затягивание согласования подозрений в деле Приватбанка

Все новости...
коронавирус
Первый случаи мутировавшего коронавируса обнаружили в США
Премьера Швеции раскритиковали за посещение ТРЦ после призывов оставаться дома
Степанов надеется в феврале получить первые 150-200 тысяч вакцин от коронавируса
Последние новости
01:59
В Великобритании, где распространяется мутировавший коронавирус, за сутки обнаружили рекордное количество зараженных
01:03
Первый случаи мутировавшего коронавируса обнаружили в США
00:31
Указом Путина в России с 1 января вновь заработают вытрезвители
23:47
Украинцев среди пострадавших от землетрясения в Хорватии нет – посол
23:19
"Его не интересует командная работа": в ОПУ прокомментировали увольнение Кривоноса
22:50
Премьера Швеции раскритиковали за посещение ТРЦ после призывов оставаться дома
22:26
В КС ответили на решение Зеленского об отстранении Тупицкого
22:18
СНБО поддержал законопроект Зеленского о тюрьме за ложь в декларации
21:55
Brexit: Совет ЕС дал "зеленый свет" для временного действия торгового соглашения с Британией
21:33
Против Навального возбудили уголовное дело в России
Все новости...