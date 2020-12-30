Коронавірус: у світі за добу виявлено 600 тисяч нових заражень

Станом на 28 грудня в світі за добу діагностували понад 600 тисяч нових заражень COVID-19. Померло за останню добу 13 456 ковід-хворих.

Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Деталі: У світі виявили 611 717 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема, 204 558 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Великобританія, Німеччина, Іспанія, Франція, Італія, Чехія та Україна, яка займає 10-ту позицію. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 19-му місці.

Статистика за 28 грудня

Наразі всього в світі діагностовано 82 мільйони випадків зараження коронавірусом, 58 мільйонів хворих вилікувалися, 1 794 726 пацієнтів з COVID-19 померло.

Продовжують боротися з хворобою понад 22 мільйони людей.

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