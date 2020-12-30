Коронавирус: в мире за сутки выявлено 600 тысяч новых заражений

По состоянию на 28 декабря в мире за сутки диагностировали более 600 000 новых заражений COVID-19. Умерло за последние сутки 13 450 ковид-больных.

Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Детали: В мире обнаружили 611 717 новых случаев заражения коронавирусом, в частности, 204 558 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Великобритания, Германия, Испания, Франция, Италия, Чехия и Украина, которая занимает 10-ю позицию. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 19-м месте.

Статистика за 28 декабря

Сейчас в мире диагностировано 82 миллиона случаев заражения коронавирусом, 58 миллионов больных вылечились, 1 794 726 пациента с COVID-19 умерли.

Продолжают бороться с болезнью более 22 миллионов человек.

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