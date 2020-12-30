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В останні дні грудня Україну накриє туман і сильний вітер

Середа, 30 грудня 2020, 07:14
В останні дні грудня Україну накриє туман і сильний вітер
Фото 24tv.ua

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про несприятливі погодні умови 30 грудня.

Джерело: сайт ДСНС

Дослівно: "30 грудня в Україні утримаються пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с та тумани, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: На Київщині та у столиці 30 грудня – пориви вітру 15-18 м/с та тумани, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Рятувальники зазначають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Українська правда

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Теми: погодаДСНС
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