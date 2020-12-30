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В последние дни декабря Украину накроет туман и сильный ветер

Среда, 30 декабря 2020, 08:14

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о неблагоприятных погодных условиях 30 декабря.

Источник: сайт ГСЧС

Дословно: "30 декабря в Украине сохранятся порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с и туманы, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)".

Детали: В Киевской области и в столице 30 декабря – порывы ветра 15-18 м/с и туманы, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

Спасатели отмечают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Украинская правда
Темы: погодаГСЧС


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