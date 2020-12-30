В последние дни декабря Украину накроет туман и сильный ветер
Среда, 30 декабря 2020, 08:14
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о неблагоприятных погодных условиях 30 декабря.
Источник: сайт ГСЧС
Дословно: "30 декабря в Украине сохранятся порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с и туманы, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)".
Детали: В Киевской области и в столице 30 декабря – порывы ветра 15-18 м/с и туманы, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).
Спасатели отмечают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
Украинская правда