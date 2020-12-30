Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Латвія ввела нічну комендантську годину на новорічні вихідні

Середа, 30 грудня 2020, 08:09
Латвія ввела нічну комендантську годину на новорічні вихідні
Фото з Twitter ЄП

Уряд Латвії ввів комендантську годину на новорічні вихідні, у тому числі у новорічну ніч.

Про це на пресконференції у вівторок оголосив прем'єр-міністр Крішьяніс Каріньш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

З 30 по 4 січня і з 8 по 10 січня з 22:00 до 5:00 всі жителі повинні залишатися вдома. 

За словами прем’єра, за останній тиждень щодня від коронавірусу помирає в середньому 17 осіб і це потрібно зупинити.

Міністр охорони здоров'я Ілзе Вінькеле закликала провести "тихі вихідні" за вивченням інформації про вакцини і нагадала, що в лікарнях борються за своє життя понад тисяча хворих.

Кожен випадок порушення комендантської години буде розглядатися індивідуально, підкреслив глава Держполіції Арманд Рукс. Мета обмежень – щоб не було народних гулянь на Новий рік, пояснив він.

Сума штрафу за порушення для фізичних осіб від 10 до 2000 євро, юридичних – від 140 до 5000 євро.

Допомагати контролювати дотримання комендантської години буде армія.

Обмежувати пересування протягом дня уряд Латвії поки не планує. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Латвіякоронавірускарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Латвія
Латвія частково відновлює видачу віз росіянам, яку призупиняла під час заколоту
Литва й Латвія: НАТО має посилити захист східних кордонів через "вагнерівців" у Білорусі
Латвія внесла Росію до списку офшорів
Останні новини
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
12:47
Держдеп: Путін не зможе "пережити Захід", Конгрес має теж довести це
12:43
"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця
12:35
У неділю в Україні прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
Усі новини...
Реклама: