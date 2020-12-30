Латвия ввела ночной комендантский час в новогодние выходные

Правительство Латвии ввело комендантский час в новогодние выходные, в том числе в новогоднюю ночь.

Об этом на пресс-конференции во вторник объявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

С 30 по 4 января и с 8 по 10 января с 22:00 до 5:00 все жители должны оставаться дома.

По словам премьера, за последнюю неделю ежедневно от коронавируса умирает в среднем 17 человек и это нужно остановить.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле призвала провести "тихие выходные" за изучением информации о вакцинах и напомнила, что в больницах борются за свою жизнь более тысячи больных.

Каждый случай нарушения комендантского часа будет рассматриваться индивидуально, подчеркнул глава Госполиции Арманд Рукс. Цель ограничений – чтобы не было народных гуляний на Новый год, пояснил он.

Сумма штрафа за нарушение для физических лиц от 10 до 2000 евро, юридических – от 140 до 5000 евро.

Помогать контролировать соблюдение комендантского часа будет армия.

Ограничивать передвижения в течение дня правительство Латвии пока не планирует.