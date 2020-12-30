Китайська COVID-вакцина показала ефективність майже на 80%

Пекінський інститут біологічних продуктів завив, що вакцина від коронавірусу китайської компанії Sinopharm під час випробувань показала 79,34% ефективності.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на South China Morning Post

Деталі: За інформацією компанії, вакцина виявилася безпечною для людей, які її випробовували, і Sinopharm вже подала заяву в наглядові органи КНР для її офіційного схвалення.

Однак, зазначається, що компанія надала мало даних про випробування препарату: неясно, на якій кількості людей тестувалася вакцина для досягнення таких результатів, а також які саме дані аналізувалися.

Клінічні випробування вакцини проводяться в різних країнах світу, включаючи ОАЕ, Бахрейн, Йорданію, Перу і Аргентину.

Повідомляється, що вакцина Sinopharm в числі інших препаратів вже використовується в Китаї в рамках програми їх екстреного застосування, розпочатої в липні 2020 року.

Першою країною, яка офіційно схвалила використання вакцини від Sinopharm, стали ОАЕ. 9 грудня органи охорони здоров'я ОАЕ повідомили, що препарат під час випробувань довів ефективність у 86%. Також цю вакцину схвалила влада Бахрейну.