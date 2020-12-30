Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Китайська COVID-вакцина показала ефективність майже на 80%

Середа, 30 грудня 2020, 09:37
Фото trtworld.com

Пекінський інститут біологічних продуктів завив, що вакцина від коронавірусу китайської компанії Sinopharm під час випробувань показала 79,34% ефективності.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на South China Morning Post

Деталі: За інформацією компанії, вакцина виявилася безпечною для людей, які її випробовували, і Sinopharm вже подала заяву в наглядові органи КНР для її офіційного схвалення.

Однак, зазначається, що компанія надала мало даних про випробування препарату: неясно, на якій кількості людей тестувалася вакцина для досягнення таких результатів, а також які саме дані аналізувалися.

Клінічні випробування вакцини проводяться в різних країнах світу, включаючи ОАЕ, Бахрейн, Йорданію, Перу і Аргентину.

Повідомляється, що вакцина Sinopharm в числі інших препаратів вже використовується в Китаї в рамках програми їх екстреного застосування, розпочатої в липні 2020 року.

Першою країною, яка офіційно схвалила використання вакцини від Sinopharm, стали ОАЕ. 9 грудня органи охорони здоров'я ОАЕ повідомили, що препарат під час випробувань довів ефективність у 86%. Також цю вакцину схвалила влада Бахрейну.

Теми: Китайвакцинаціякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

COVID в Україні: майже 8 тисяч нових хворих за добу, але одужань вдвічі більше

У КС відповіли на рішення Зеленського про відсторонення Тупицького

Новини 29 грудня: відсторонення голови КС, нова підозра Микитасю

Зеленський після критики звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса

Президент відсторонив главу КСУ на два місяці

Зеленський скликав РНБО, щоб вирішити, що робити з КС

Усі новини...
Китай
Чотири роки тюрми в Китаї отримала журналістка, яка висвітлювала спалах COVID-19 в Ухані
Туреччина заявила про ефективність китайської вакцини Sinovac на 91%
В Держдепі США кажуть, що Україна пообіцяла зняти усе обладнання Huawei з МЗС
Останні новини
09:37
Китайська COVID-вакцина показала ефективність майже на 80%
09:09
Латвія ввела нічну комендантську годину на новорічні вихідні
08:51
Хорватію вранці сколихнули три нові землетруси, люди ночували на вулицях
08:30
COVID в Україні: майже 8 тисяч нових хворих за добу, але одужань вдвічі більше
08:14
В останні дні грудня Україну накриє туман і сильний вітер
08:00
Головні новини вівторка і ночі: відсторонення голови КС, нова підозра Микитасю
07:41
На сході України війська Росії сім разів відкривали вогонь
07:03
Конкурент Маска просить регулятор перевірити космічний інтернет SpaceX Starlink на екологічність
06:07
Байден: Після інавгурації я накажу приватним компаніям прискорити виробництво медичних товарів
04:57
Коронавірус: у світі за добу виявлено 600 тисяч нових заражень
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!