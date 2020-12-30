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Китайская COVID-вакцина показала эффективность почти на 80%

Среда, 30 декабря 2020, 09:37
Фото trtworld.com

Пекинский институт биологических продуктов завил, что вакцина от коронавируса китайской компании Sinopharm в ходе испытаний показала 79,34% эффективности.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на South China Morning Post 

Детали: По информации компании, вакцина оказалась безопасной для испытуемых, и Sinopharm уже подала заявление в надзорные органы КНР для ее официального одобрения.

Однако, отмечается, что компания предоставила мало данных об испытаниях препарата: неясно, на каком числе людей тестировалась вакцина для достижения таких результатов, или какие именно данные анализировались.

Клинические испытания вакцины проводятся в разных странах мира, включая ОАЭ, Бахрейн, Иорданию, Перу и Аргентину.

Сообщается, что вакцина Sinopharm в числе прочих препаратов уже используется в Китае в рамках программы их экстренного применения, начатой в июле 2020 года.

Первой страной, официально одобрившей использование вакцины от Sinopharm, стали ОАЭ. 9 декабря органы здравоохранения ОАЭ сообщили, что препарат в ходе испытаний доказал эффективность в 86%. Также эту вакцину одобрили власти Бахрейна.

Темы: Китайвакцинациякоронавирус


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