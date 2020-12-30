Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Число жертв коронавірусу в Німеччині вперше перевищило 1000 за добу

Середа, 30 грудня 2020, 10:28
Число жертв коронавірусу в Німеччині вперше перевищило 1000 за добу
Фото з Twitter ЄП

У Німеччині вперше число летальних випадків у зв’язку з коронавірусом перевищило 1000 за добу.

Такими є дані Інституту імені Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

За останню добу в країні померло 1129 інфікованих. Загалом  з початку епідемії - 32 107. 

За 24 години зареєстровано 22 459 нових випадків зараження, загальне число інфікованих людей перевищило 1,68 млн.

Минулої середи 23 грудня було зареєстровано 24 740 нових інфекцій та попередній максимум 962 смерті.

У Німеччині на вихідних стартувала кампанія з вакцинації від коронавірусу. 

В першу чергу імунізуються люди старші 80 років, а також особи, які здійснюють догляд, і персонал лікарень з групи особливого ризику.

На сьогодні у Німеччині щеплено  близько 42 тисячі людей, переважно в будинках для догляду за літніми людьми. 

Уряд Німеччини планує розподілити понад 1,3 мільйона доз вакцини місцевим органам охорони здоров'я до кінця цього року.

"Українська правда" в Threads

Теми: Німеччинакоронавірусжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Німеччина
Голова МЗС Німеччини визнала: Берлін ігнорував попередження про небезпеку Росії
В Німеччині арештували сімох імовірних терористів ІДІЛ, які приїхали з України
У Німеччині суд зупинив ухвалення закону, який мав покласти край газовому і нафтовому опаленню
Останні новини
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
12:47
Держдеп: Путін не зможе "пережити Захід", Конгрес має теж довести це
12:43
"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця
12:35
У неділю в Україну прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
Усі новини...
Реклама: