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Число жертв коронавируса в Германии впервые превысило 1000 за сутки

Среда, 30 декабря 2020, 10:28
Число жертв коронавируса в Германии впервые превысило 1000 за сутки
Фото с Twitter ЕП

В Германии впервые число летальных исходов в связи с коронавирусом превысило 1000 за сутки.

Таковы данные Института имени Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

За последние сутки в стране умерло 1129 инфицированных. Всего с начала эпидемии - 32107.

За 24 часа зарегистрировано 22459 новых случаев заражения, общее число инфицированных людей превысило 1,68 млн.

В минувшую среду 23 декабря было зарегистрировано 24 740 новых инфекций и предыдущий максимум 962 смерти.

В Германии на выходных стартовала кампания по вакцинации от коронавируса.

В первую очередь иммунизируются люди старше 80 лет, а также лица, осуществляющие уход, и персонал больниц из группы особого риска.

На сегодня в Германии привито около 42 000 человек, в основном в домах по уходу за пожилыми людьми.

Правительство Германии планирует распределить более 1,3 миллиона доз вакцины местным органам здравоохранения к концу этого года.

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Темы: Германиякоронавирусжертвы
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