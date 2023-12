Руководство ЕС подписало соглашение об отношениях с Британией после Brexit

Главы руководящих органов ЕС в среду утром подписали соглашение о торговле и сотрудничестве с Британией после выхода королевства из состава Евросоюза.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщению пресс-службы Совета ЕС.

"Сегодня утром от имени Европейского Союза президент Европейского совета и президент Европейской комиссии подписали соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией", - говорится в сообщении.

