Президентський рейтинг: суперники Зеленського скорочують відрив

Чинний глава держави Володимир Зеленський продовжує лідирувати у президентському рейтингу, але його підтримка наразі найнижча від початку каденції, а відрив від супротивників скорочується.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 17-23 грудня

Дослівно: "Зараз найбільшу підтримку отримав би Володимир Зеленський (його готові підтримати 27% серед респондентів, які визначилися зі своїм вибором). Друге-третє місця ділять Юрій Бойко (14,7%) і Петро Порошенко (13,7%)".

Деталі: Далі у рейтингу йдуть Віктор Медведчук (8,7%), Юлія Тимошенко (7,5%), Олег Ляшко (6,3%), Володимир Гройсман (5,5%), Сергій Притула (4,1%), Дмитро Разумков (3,4%).

Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Респондентам також пропонували другий список кандидатів, у якому, порівняно з першим, відсутні Медведчук та Разумков, але присутній Ігор Смешко. У цьому випадку також найбільш підтримку має Зеленський (27,7% серед тих, хто визначився з вибором).

На другому місці – Бойко (20,8%), на третьому – Порошенко (14,2%).

Далі йдуть Тимошенко (7,3%), Смешко (6,5%), Ляшко (6,2%), Гройсман (6%) і Притула (3,8%).

Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Якби найближчої неділі відбувалися вибори президента, то 53,3% респондентів обов’язково взяли б участь у голосуванні, ще 19,7% не впевнені, але скоріше пішли б на вибори.

Опитування проходило з 17 по 23 грудня. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів опитали 1200 респондентів від 18 років, що мешкають у 85 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% – для показників, близьких до 50%, 2,5% – для показників, близьких до 25%, 1,9% – для показників, близьких до 12%, 1,3% – для показників, близьких до 5%.