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З'явився новий президентський рейтинг: лідер і головний опонент не змінилися

Середа, 11 листопада 2020, 10:27
З'явився новий президентський рейтинг: лідер і головний опонент не змінилися

Якби президентські вибори в Україні відбувалися у найближчий час, то найбільшу підтримку отримав би чинний президент Володимир Зеленський – 33,3% серед тих, хто визначився з кандидатом.

Джерело: результати опитування КМІС, проведеного з 17 по 24 жовтня

Деталі: За результатами опитування, Зеленський досі лідирує серед кандидатів у президенти – 33,3%, другим, як і на виборах 2019 року, залишається 5-й президент Петро Порошенко – 17,3%.

Третя у рейтингу лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко – 11,1%.

Далі представник "ОПЗЖ" Юрій Бойко – 10,5%, лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко – 9,5%.

Крім того, до рейтингу включили главу політради "ОПЗЖ" кума президента Росії Віктора Медведчука – 8,8%.

Загалом двох кандидатів від "ОПЗЖ" готові підтримати майже 20% українців, які визначилися із вибором. 

 

Опитування проводилося з 17 по 24 жовтня 2020 року Київським міжнародним інститутом соціології  методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Було опитано 1502 респонденти віком від 18 років по всій території країни, крім тих, які тимчасово не контролюються владою - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Похибка вибірки не перевищує: 2.6% для показників близьких до 50%, 2.2% — для показників близьких до 25%, 1.7% — для показників близьких до 10%, 1.1% — для показників близьких до 5%.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийМедведчукОПЗЖвиборирейтинг
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