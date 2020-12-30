Після вакцини Pfizer у медпрацівника в Каліфорнії виявили коронавірус

У 45-річного медбрата з Каліфорнії був позитивний результат на COVID-19 більш ніж через тиждень після вакцинації від коронавірусу препаратом Pfizer Inc.

Джерело: ABC 10News

Деталі: Медбрат Метью (Matthew W.) з двох різних місцевих лікарень повідомив 18 грудня в Facebook, що він отримав вакцину Pfizer. Він повідомив журналістам, що його рука боліла впродовж дня, але інших проявів він не відчував.

6 днів по тому, в переддень Різдва, він захворів після зміни в відділенні COVID-19. Його морозило, а пізніше він відчув біль у м'язах і втому.

Чоловік пішов до лікарні для тестування як водій і отримав позитивний результат на COVID-19 на наступний день після Різдва.

Крістіан Рамерс, фахівець із інфекційних захворювань із Центру сімейного здоров'я Сан-Дієго, сказав, що цей сценарій не був несподіванкою, адже вакцина дає результат не відразу. Йому відомо про декілька інших місцевих випадків, коли медпрацівники заразилися приблизно в той час, коли вони отримали вакцину

Пряма мова Рамерса: "Із клінічних випробувань вакцини ми знаємо, що необхідно від 10 до 14 днів, щоб почати вироблення захисту після вакцини. Ця перша доза, на нашу думку, дає вам десь близько 50%, а друга доза потрібна вам, щоб отримати до 95% (захисту – ред.) ...

Ви чуєте, як медики дуже оптимістично дивляться на те, що це початок кінця (пандемії – ред.), але в міру впровадження вакцини це буде повільний розворот, від тижнів до місяців".