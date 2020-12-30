Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

После вакцины Pfizer у медработника в Калифорнии обнаружили коронавирус  

Среда, 30 декабря 2020, 11:27
После вакцины Pfizer у медработника в Калифорнии обнаружили коронавирус  

У 45-летнего медбрата из Калифорнии был положительный результат на COVID-19 более чем через неделю после вакцинации от коронавируса Pfizer Inc.

Источник: ABC 10News

Детали: Медбрат Мэтью (Matthew W.) из двух разных местных больниц сообщил 18 декабря в Facebook, что он получил вакцину Pfizer,. Он сообщил журналистам, что его рука болела в течение дня, но других проявлений он не ощущал. 

6 дней спустя, в канун Рождества, он заболел после смены в отделении COVID-19. У него появился озноб, а позже он почувствовал боли в мышцах и усталость.

Мужчина пошел в больницу для тестирования как водитель и получил положительный результат на COVID-19 на следующий день после Рождества.

Кристиан Рамерс, специалист по инфекционным заболеваниям из Центра семейного здоровья Сан-Диего, сказал, что этот сценарий не был неожиданностью, так как вакцина дает результат не сразу. Ему известно о нескольких других местных случаях, когда медработники заразились примерно в то время, когда они получили вакцину

Прямая речь Рамерса: "Из клинических испытаний вакцины мы знаем, что необходимо от 10 до 14 дней, чтобы начать выработку защиты после вакцины. Эта первая доза, по нашему мнению, дает вам где-то около 50%, а вторая доза нужна вам, чтобы получить до 95% (защиты – ред.)...

Вы слышите, как медики очень оптимистично смотрят на то, что это начало конца (пандемии – ред.), но по мере внедрения вакцины это будет медленный разворот, от недель до месяцев".

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирусСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
вакцинация
Нужно ли вакцинироваться и продолжать действие COVID-сертификата – объясняет Минздрав
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Последние новости
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
Все новости...
Реклама: