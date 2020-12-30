После вакцины Pfizer у медработника в Калифорнии обнаружили коронавирус  

У 45-летнего медбрата из Калифорнии был положительный результат на COVID-19 более чем через неделю после вакцинации от коронавируса Pfizer Inc.

Источник: ABC 10News

Детали: Медбрат Мэтью (Matthew W.) из двух разных местных больниц сообщил 18 декабря в Facebook, что он получил вакцину Pfizer,. Он сообщил журналистам, что его рука болела в течение дня, но других проявлений он не ощущал.

6 дней спустя, в канун Рождества, он заболел после смены в отделении COVID-19. У него появился озноб, а позже он почувствовал боли в мышцах и усталость.

Мужчина пошел в больницу для тестирования как водитель и получил положительный результат на COVID-19 на следующий день после Рождества.

Кристиан Рамерс, специалист по инфекционным заболеваниям из Центра семейного здоровья Сан-Диего, сказал, что этот сценарий не был неожиданностью, так как вакцина дает результат не сразу. Ему известно о нескольких других местных случаях, когда медработники заразились примерно в то время, когда они получили вакцину

Прямая речь Рамерса: "Из клинических испытаний вакцины мы знаем, что необходимо от 10 до 14 дней, чтобы начать выработку защиты после вакцины. Эта первая доза, по нашему мнению, дает вам где-то около 50%, а вторая доза нужна вам, чтобы получить до 95% (защиты – ред.)...

Вы слышите, как медики очень оптимистично смотрят на то, что это начало конца (пандемии – ред.), но по мере внедрения вакцины это будет медленный разворот, от недель до месяцев".