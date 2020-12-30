Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Росія дзеркально помстилась Британії за санкції у справі Навального

Середа, 30 грудня 2020, 12:52
Фото з Twitter ЄП

Росія у середу розширила свій список британських громадян, яким заборонений в'їзд в країну, у відповідь на санкції Британії у зв’язку з отруєнням Олексія Навального. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву, яку в середу оприлюднило МЗС Росії. 

У заяві не вказані імена осіб, які стали персонами нон грата в Росії. 

"Російська сторона, керуючись принципом взаємності, ухвалила рішення про розширення числа громадян Великої Британії, яким закритий в'їзд на територію нашої країни. До нього увійшли ті, хто причетний до нагнітання антиросійської санкційної активності", - йдеться у повідомленні. 

Росія назвала британські санкції неконструктивними і недружніми. 

15 жовтня ЄС запровадив санкції проти шести високопоставлених чиновників Росії і Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технологій у зв’язку з отруєнням Навального. 

До цих санкцій згодом приєдналася і Велика Британія.

У листопаді Росія ввела дзеркальні санкції проти Франції та Німеччини через отруєння Навального.

Теми: РосіяНавальнийВелика Британіясанкції


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Президентський рейтинг: суперники Зеленського скорочують відрив

Безпрецедентно: заступник Єрмака уникнув арешту

COVID в Україні: майже 8 тисяч нових хворих за добу, але одужань вдвічі більше

У КС відповіли на рішення Зеленського про відсторонення Тупицького

Новини 29 грудня: відсторонення голови КС, нова підозра Микитасю

Зеленський після критики звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса

Усі новини...
Росія
На сході України війська Росії сім разів відкривали вогонь
Указом Путіна в Росії з 1 січня знову запрацюють витверезники
Проти Навального відкрили кримінальну справу в Росії
Останні новини
14:12
Україна закупить китайську вакцину Sinovac проти COVID-19, яку ще не протестували до кінця
14:11
Два транші від МВФ по 700 мільйонів доларів перенесені на 2021 рік – Мінфін
14:00
Землетрус у Хорватії торкнувся двох ув'язнених українців
13:58
На святкування Нового року найбільше витратить невеличке місто під Києвом
13:35
фото, відеоЗсув ґрунту призвів до руйнування будинків і евакуації на півдні Норвегії
13:34
Уповноважений із захисту української мови розповів, скільки скарг отримав
13:33
З COVID-фонду уже використали 57 мільярдів – Мінфін
13:06
Росіянин Повєткін не хоче битися з українцем Усиком
13:03
Кулеба: Україні потрібне подвійне громадянство, але не з Росією
13:00
У Мінінфраструктури анонсували передачу в концесію вокзалів у Києві і Вінниці
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!