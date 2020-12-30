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Россия зеркально отомстила Британии за санкции по делу Навального

Среда, 30 декабря 2020, 12:52
Фото с Twitter ЕП

Россия в среду расширила свой список британских граждан, которым запрещен въезд в страну, в ответ на санкции Великобритании в связи с отравлением Алексея Навального.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление, которое в среду обнародовал МИД России.

В заявлении не указаны имена лиц, которые стали персонами нон грата в России.

"Российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение о расширении числа граждан Великобритании, которым закрыт въезд на территорию нашей страны. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности", - говорится в сообщении.

Россия назвала британские санкции неконструктивными и недружественными.

15 октября ЕС ввел санкции против шести высокопоставленных чиновников России и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий в связи с отравлением Навального.

К этим санкциям присоединилась и Великобритания.

В ноябре Россия ввела зеркальные санкции против Франции и Германии из-за отравления Навального.

Темы: РосcияНавальныйВеликобританиясанкции


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