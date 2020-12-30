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На святкування Нового року найбільше витратить невеличке місто під Києвом

Середа, 30 грудня 2020, 12:58
На святкування Нового року найбільше витратить невеличке місто під Києвом
Фото з Facebook Бучанської міської ради

Найдорожчим святкування Нового року буде для мешканців містечка Буча, що у Київській області. Тут місцева влада виділила майже 4 млн гривень, або по 108 гривень у розрахунку на одного жителя міста.

Джерело: Громадський рух "Чесно"

Дослівно: "В умовах боротьби з коронавірусом найбільші витрати на новорічні свята дозволяють собі не великі міста, а малі містечка поблизу столиці.

Так, Бучанська міськрада виявилася найщедрішою на цьогорічні святкування. Майже 4 млн гривень передбачили на підготовку до новорічних свят, встановлення ялинки, ілюмінацію та інші заходи.

З огляду на те, що в Бучі менше 37 тисяч виборців, кожен бучанець заплатив за таке святкування майже по 108 гривень". 

 

Деталі: У Маріуполі виділили 12,3 мільйона гривень, або по 28,3 гривень в розрахунку на одного мешканця. Тільки ялинка тут обійшлася у 3,5 мільйона гривень.

Дніпро виділило 5 мільйонів, це по 5 гривень на жителя.

У Луцькій міській раді передбачили на новорічні свята понад 1 млн гривень, з яких 276 тисяч планують витратити на проведення новорічних та різдвяних заходів у місті, а 243 тисячі гривень на подарунки дітям атовців, різних вразливих груп та пільгових категорій.

Понад 1 мільйон гривень на новорічні витрати передбачили у бюджеті Сумської міської ради, а у Житомирі на проведення новорічно-різдвяних свят та подарунки для дітей з бюджету виділили 841 тисячу гривень.

У Чернівцях на встановлення новорічних ялинок, придбання іграшок, оздоблення ялинки і фотозон витратили 738 тисяч гривень, у Чернігові – 605 тисяч гривень.  

Найдешевшим виявилося святкування у Львові, Хмельницькому, Рівному, Івано-Франківську та Херсоні. Там підготовка до свят обійдеться мешканцям міста менш ніж в 1 гривню на особу.

Відзначається, що у деяких містах ялинку вирішили взагалі не встановлювати, а всі заходи перенесли в онлайн-формат через пандемію. Так, зокрема, зробили у Вінниці.

"Українська правда" в Threads

Теми: святкуваннягроші
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