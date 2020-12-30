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На празднование Нового года больше всего потратит небольшой город под Киевом

Среда, 30 декабря 2020, 12:58
На празднование Нового года больше всего потратит небольшой город под Киевом
Фото с Facebook Бучанского городского совета

Самым дорогим празднование Нового года будет для жителей города Буча, что в Киевской области. Здесь местные власти выделили почти 4 млн гривен, или по 108 гривен в расчете на одного жителя города.

Источник: Общественное движение "Честно"

Дословно: "В условиях борьбы с коронавирусом наибольшие расходы на новогодние праздники позволяют себе не большие города, а маленькие городки вблизи столицы.

Так, Бучанский горсовет оказался самым щедрым на нынешние торжества. Почти 4 млн гривен предусмотрели на подготовку к новогодним праздникам, установление елки, иллюминацию и другие мероприятия.

Учитывая то, что в Буче меньше 37 тысяч избирателей, каждый бучанец заплатил за такое празднование почти по 108 гривен". 

 

Детали: В Мариуполе выделили 12,3 миллиона гривен, или по 28,3 гривны в расчете на одного жителя. Только елка здесь обошлась в 3,5 миллиона гривен.

Днепр выделил 5 миллионов, это по 5 гривен на жителя.

В Луцком городском совете предусмотрели на новогодние праздники более 1 млн гривен, из которых 276 тысяч планируют потратить на проведение новогодних и рождественских мероприятий в городе, а 243 тысячи гривен на подарки детям атовцев, различных уязвимых групп и льготных категорий.

Более 1 миллиона гривен на новогодние расходы предусмотрели в бюджете Сумского городского совета, а в Житомире на проведение новогодне-рождественских праздников и подарки для детей из бюджета выделили 841 тысячу гривен.

В Черновцах на установление новогодних елок, приобретение игрушек, украшение елки и фотозон потратили 738 тысяч гривен, в Чернигове – 605 тысяч гривен.

Самым дешевым оказалось празднование во Львове, Хмельницком, Ровно, Ивано-Франковске и Херсоне. Там подготовка к праздникам обойдется жителям города менее чем в 1 гривну на человека.

Отмечается, что в некоторых городах елку решили вообще не устанавливать, а все мероприятия перенесли в онлайн-формат из-за пандемии. Так, в частности, сделали в Виннице.

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Темы: празднованияденьги
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