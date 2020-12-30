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Україна отримала агреман на призначення Маркарової послом у США

Середа, 30 грудня 2020, 16:00

Заступник глави МЗС України Євген Єнін заявив, що Україна отримала агреман на призначення ексміністра фінансів України Оксани Маркарової послом у США.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає "Європейська правда".

"Українська сторона вже отримала агреман на призначення Оксани Маркарової послом України в США, водночас остаточне рішення прийматиме президент України", - сказав Єнін.

Заступник міністра наголосив, що США є ключовим партнером України у сфері гарантування безпеки, підтримки територіальної цілісності та незалежності України, ця країна є ключовим контрибутором із питань надання Україні військової допомоги.

"Ми надзвичайно пишаємося фактом двопартійної підтримки України з боку США", - додав він.

20 листопада глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що запропонував ексміністра фінансів Оксану Маркарову на посаду посла України в США. 

Він запевнив, що задоволений роботою нинішнього посла України у США Володимира Єльченка і внесення кандидатури нового посла не пов’язане з питаннями до нього.

Оксана Маркарова була міністром фінансів України з 8 червня 2018 (до 22 листопада - в.о.) до 4 березня 2020 року, залишившись на посаді після виборів до Верховної ради та зміни уряду. 

Після відставки Маркарова заявила, що повертається у бізнес та зареєструвала стартап.

Теми: СШАміжнародні відносинидипломатичні відносини


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