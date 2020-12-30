Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна отримала агреман на призначення Маркарової послом у США

Середа, 30 грудня 2020, 15:00

Заступник глави МЗС України Євген Єнін заявив, що Україна отримала агреман на призначення ексміністра фінансів України Оксани Маркарової послом у США.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає "Європейська правда".

"Українська сторона вже отримала агреман на призначення Оксани Маркарової послом України в США, водночас остаточне рішення прийматиме президент України", - сказав Єнін.

Заступник міністра наголосив, що США є ключовим партнером України у сфері гарантування безпеки, підтримки територіальної цілісності та незалежності України, ця країна є ключовим контрибутором із питань надання Україні військової допомоги.

"Ми надзвичайно пишаємося фактом двопартійної підтримки України з боку США", - додав він.

20 листопада глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що запропонував ексміністра фінансів Оксану Маркарову на посаду посла України в США. 

Він запевнив, що задоволений роботою нинішнього посла України у США Володимира Єльченка і внесення кандидатури нового посла не пов’язане з питаннями до нього.

Оксана Маркарова була міністром фінансів України з 8 червня 2018 (до 22 листопада - в.о.) до 4 березня 2020 року, залишившись на посаді після виборів до Верховної ради та зміни уряду. 

Після відставки Маркарова заявила, що повертається у бізнес та зареєструвала стартап.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАміжнародні відносинидипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
США
Народ України надихає світ – Блінкен
Посол США звернулась до українців на 500-ий день вторгнення Росії
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Останні новини
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
12:47
Держдеп: Путін не зможе "пережити Захід", Конгрес має теж довести це
12:43
"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця
12:35
У неділю в Україну прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
Усі новини...
Реклама: