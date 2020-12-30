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Украина получила агреман на назначение Маркаровой послом в США

Среда, 30 декабря 2020, 16:00

Заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что Украина получила агреман на назначение экс-министра финансов Украины Оксаны Маркаровой послом в США.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает "Европейская правда".

"Украинская сторона уже получила агреман на назначение Оксаны Маркаровой послом Украины в США, в то же время окончательное решение будет принимать президент Украины", - сказал Енин.

Заместитель министра отметил, что США являются ключевым партнером Украины в сфере обеспечения безопасности, поддержки территориальной целостности и независимости Украины, эта страна является ключевым контрибутором по вопросам предоставления Украине военной помощи.

"Мы чрезвычайно гордимся фактом двухпартийной поддержки Украины со стороны США", - добавил он.

20 ноября глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что предложил экс-министра финансов Оксану Маркарову на должность посла Украины в США.

Он заверил, что доволен работой нынешнего посла Украины в США Владимира Ельченко и внесение кандидатуры нового посла не связано с вопросами к нему.

Оксана Маркарова была министром финансов Украины с 8 июня 2018 (до 22 ноября - и. о.) до 4 марта 2020 года, оставшись в должности после выборов в Верховную Раду и смены правительства.

После отставки Маркарова заявила, что возвращается в бизнес и зарегистрировала стартап.

Темы: СШАмеждународные отношениядипломатические отношения


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