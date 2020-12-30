Зеленський представив Івано-Франківщині нового голову ОДА

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Івано-Франківської області представив нового голову Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Голова держави зустрівся з адміністративно-господарським активом регіону. Він подякував за роботу попередньому голові ОДА та представив його наступника Андрія Бойчука. Президент сподівається на успішну командну роботу в регіоні.

Бойчук запевнив, що з першого дня налагоджує "внутрішню управлінську комунікацію, співпрацю з органами державної влади та місцевого самоврядування".

Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов наголосив, що в результаті укрупнення в Україні тепер 136 районів замість 490, зокрема шість – на Івано-Франківщині.

За його словами, "плани на 2021 рік більш амбітні".