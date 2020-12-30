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Зеленский представил Ивано-Франковщине нового главу ОГА

Среда, 30 декабря 2020, 15:12
Зеленский представил Ивано-Франковщине нового главу ОГА
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область представил нового главу Ивано-Франковской ОГА Андрея Бойчука.

Источник: Офис президента

Детали: Глава государства встретился с административно-хозяйственным активом региона. Он поблагодарил за работу предыдущего главу ОГА и представил его преемника Андрея Бойчука. Президент надеется на успешную командную работу в регионе.

Бойчук заверил, что с первого дня налаживает "внутреннюю управленческую коммуникацию, сотрудничество с органами государственной власти и местного самоуправления".

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев отметил, что в результате укрупнения в Украине теперь 136 районов вместо 490, в том числе шесть – в Ивано-Франковской области.

По его словам, "планы на 2021 год амбициозные".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Ивано-Франковская областьЗеленскийместная власть
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