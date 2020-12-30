У Белграді вандали загасили вічний вогонь, привезений Лавровим

У Сербії невідомі загасили вічний вогонь, який глава МЗС РФ Сергій Лавров привіз до Белграда під час останнього візиту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

Пам'ятник визволителям Белграда був спаплюжений в ніч з вівторка на середу, коли полум'я було загашено невідомими вандалами. На монументі був залишений напис "Визволителі? Ні, ніколи", а серп і молот закреслений.

Вічний вогонь був запалений на урочистій церемонії міністром закордонних справ Росії і президентом Сербії Александаром Вучичем під час недавнього візиту Лаврова.

Заступник мера Белграда Горан Весич заявив, що в даний час поліція намагається встановити особи злочинців.

"Я рішуче засуджую цей насильницький акт, спрямований проти всіх тих, хто героїчно віддав своє життя при звільненні Белграда", - заявив Весич.

Посольство Російської Федерації в Белграді заявило, що глибоко вражене "варварським оскверненням" вічного вогню на кладовищі визволителів Белграда і вказало на термінову реакцію сербського керівництва та компетентних державних органів на цю подію.

Посольство оцінило цей акт як "цинічну спробу" зарахувати Сербію до тих європейських країн, в яких "війна з пам'ятниками антифашистам і переписування історії набули системного характеру".