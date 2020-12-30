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В Белграде вандалы потушили вечный огонь, привезенный Лавровым

Среда, 30 декабря 2020, 16:18

В Сербии неизвестные потушили вечный огонь, который глава МИД РФ Сергей Лавров привез в Белград во время последнего визита.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

Памятник освободителям Белграда был осквернен в ночь со вторника на среду, когда пламя было потушено неизвестными вандалами. На монументе была оставлена надпись " освободители? Нет, никогда ", а серп и молот зачеркнут.

Вечный огонь был зажжен на торжественной церемонии министром иностранных дел России и президентом Сербии Александаром Вучичем во время недавнего визита Лаврова.

Заместитель мэра Белграда Горан Весич заявил, что в настоящее время полиция пытается установить личности преступников.

"Я решительно осуждаю этот насильственный акт, направленный против всех тех, кто героически отдал свою жизнь при освобождении Белграда", - заявил Весич.

Посольство Российской Федерации в Белграде заявило, что глубоко уязвлено "варварским осквернением" вечного огня на кладбище освободителей Белграда и указало на срочную реакцию сербского руководства и компетентных государственных органов, столичной власти на это событие.

Посольство оценило этот акт как" циничную попытку "причислить Сербию к тем европейским странам, в которых"война с памятниками антифашистам и переписывание истории приобрели системный характер".

Темы: Сербия
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