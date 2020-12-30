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У Британії другий день поспіль понад 50 тисяч нових випадків коронавірусу

Середа, 30 грудня 2020, 19:05

У Британії протягом минулої доби виявили 50 023 нових випадки зараження коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Останні дані щодо заражень дещо нижчі, ніж попереднього дня, коли було зафіксовано рекордні 53 135 нових випадків коронавірусу.

Справжні цифри, швидше за все, будуть вищими через те, що деякі регіони не повідомляють про смерть на Різдво і затримують повідомлення з деяких інших місць.

Також за останню добу від коронавірусної хвороби померла 981 людина – це найвищий показник з 24 квітня.

Як повідомлялося, британський уряд помістив ще більше районів Англії під найсуворіші обмеження COVID-19.

З четверга три чверті населення Англії або 44 млн осіб будуть перебувати під дією найсуворіших обмежень.

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