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В Британии второй день подряд более 50 тысяч новых случаев коронавируса

Среда, 30 декабря 2020, 20:05

В Британии за прошедшие сутки обнаружили 50 023 новых случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Последние данные о заражениях несколько ниже, чем в предыдущий день, когда было зафиксировано рекордные 53 135 новых случаев коронавируса.

Настоящие цифры, скорее всего, будут выше из-за того, что некоторые регионы не сообщают о смерти на Рождество и задерживают сообщения из некоторых других мест.

Также за последние сутки от коронавирусной болезни умер 981 человек-это самый высокий показатель с 24 апреля.

Как сообщалось, британское правительство поместило еще больше районов Англии под самые строгие ограничения COVID-19.

С четверга три четверти населения Англии или 44 млн человек будут находиться под действием самых строгих ограничений.



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