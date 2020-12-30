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Відсторонення голови КС: Офіс генпрокурора пояснив законність указу, ОП вимагає покарати сайт КС

Середа, 30 грудня 2020, 20:25
Відсторонення голови КС: Офіс генпрокурора пояснив законність указу, ОП вимагає покарати сайт КС

В Офісі генпрокурора заявляють, що відсторонення Олекасандра Тупицького з посади голови КС відбулося згідно з чинним законодавством, а в Офісі президента вважають, що особи, які на сайті КС розмістили заяви про неконституційність указу Зеленського, мають бути притягнуті до відповідальності.

Джерело: Офіс генпрокурора, Офіс президента у Facebook

Деталі: В ОГП пояснюють: позиція правового департаменту  секретаріату КСУ, що положення ч. 3 ст. 154 Кримінального процесуального кодексу не поширюються на суддів Конституційного суду і не можуть бути застосовані до них - необґрунтована.

Припинення повноважень судді КС чи звільнення такого судді з посади не охоплюють питання його тимчасового відсторонення у зв’язку із набуттям ним статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення.

Відсторонення від посади є одним із інститутів кримінального судочинства.

Порядок застосування такого заходу містить як загальні норми, так і спеціальні, які стосуються суддів, а також осіб, що призначаються президентом.

Дослівно ОГП: "У зв’язку з цим президент України, розглянувши клопотання в.о. генерального прокурора про відсторонення від посади судді Конституційного суду України, прийняв законний указ у відповідності до вимог чинного законодавства України".

Деталі: В свою чергу в Офісі президента вважають  присвоєнням повноважень суду розміщення на офіційному сайті КС висновків і роз'яснень з питань, щодо яких КС не ухвалював жодних рішень, і закликають притягнути до відповідальності осіб, які це допустили.

Дослівно ОП: "Розміщення таких "висновків" та "роз'яснень" на офіційному сайті суду має на меті свідоме введення в оману суспільства та ЗМІ щодо правової позиції КСУ. Відповідно, будь-які "заяви", "роз'яснення" та "висновки", розміщені на сайті суду, щодо яких КСУ не ухвалював рішень, є юридично нікчемними, а посадові особи, які дали розпорядження на їхнє розміщення, мають бути притягнуті до юридичної, серед іншого – кримінальної відповідальності за привласнення повноважень Конституційного суду.

Українська правда
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