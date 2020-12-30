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Отстранение главы КС: Офис генпрокурора объяснил законность указа, ОП требует наказать сайт КС

Среда, 30 декабря 2020, 21:25

В Офисе генпрокурора заявляют, что отстранение Олекасандра Тупицкого от должности председателя КС состоялось согласно действующему законодательству, а в Офисе президента считают, что лица, разместившие на сайте КС заявления о неконституционности указа Зеленского, должны быть привлечены к ответственности.

Источник: Офис генпрокурора, Офис президента в Facebook

Детали: В ОГП объясняют: позиция правового департамента секретариата КСУ, что положения ч. 3 ст. 154 Уголовно-процессуального кодекса не распространяются на судей Конституционного суда и не могут быть применены к ним - необоснована.

Прекращение полномочий судьи КС или увольнение такого судьи с должности не касаются вопросов его временного отстранения в связи с приобретением им статуса подозреваемого в совершении уголовного преступления.

Отстранение от должности является одним из институтов уголовного судопроизводства.

Порядок применения такой меры содержит как общие нормы, так и специальные, касающиеся судей, а также лиц, назначаемых президентом.

Дословно ОГП: "В связи с этим президент Украины, рассмотрев ходатайство и.о. генерального прокурора об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины, принял законный указ в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины".

Детали: В свою очередь в Офисе президента считают присвоением полномочий суда размещения на официальном сайте КС выводов и разъяснений по вопросам, по которым КС не принимал никаких решений, и призывают привлечь к ответственности лиц, это допустили.

Дословно ОП: "Размещение таких "заключений" и "разъяснений" на официальном сайте суда имеет целью сознательное введение в заблуждение общества и СМИ относительно правовой позиции КСУ. Соответственно, любые "заявления", "разъяснения" и "заключения", размещенные на сайте суда, в отношении которых КСУ не принимал решений, юридически ничтожны, а должностные лица, которые дали распоряжение на их размещение, должны быть привлечены к юридической, в том числе - уголовной ответственности за присвоение полномочий Конституционного суда.

Украинская правда


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