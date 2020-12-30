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Масштабний зсув у Норвегії: 10 людей постраждали, 15 – зникли безвісти

Середа, 30 грудня 2020, 21:45

В результаті масштабного зсуву ґрунту на півдні Норвегії постраждали декілька людей, 15 осіб вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NRK.

Спочатку число зниклих оцінювали в 26 осіб, однак згодом ця цифра зменшилась до 15. Поліція однак не виключає, що кількість зниклих може зрости або зменшитися.

Поранення в результаті зсуву отримали десять людей.

"Ми шукаємо тих, хто вижив, а не померлих. Медичний персонал консультуватиме нас щодо температури і того, як довго люди можуть вижити, після цього ми можемо почати пошуки мертвих" сказав представник поліції Роджер Петтерсен.

Пошуки ведуться тільки з вертольота, тому що рятувальникам занадто небезпечно заходити в район зсуву.

700 осіб були евакуйовані, але в середу вдень місцева влада заявила, що евакуйованих буде більше, всього 1500 осіб.

На допомогу норвезьким колегам вже прибула команда спеціалістів зі Швеції. Наразі основною є небезпека повторних зсувів. Зокрема, протягом дня обвалилися ще декілька будинків.

Як повідомлялося, поліцію попередили про зсув близько 4 години ранку, в результаті чого була розпочата масштабна операція за участю поліцейських, аварійних служб, Червоного Хреста та інших. На місці були і геологи.

Надзвичайна подія сталася за 40 кілометрів від Осло в містечку Аск, що в муніципалітеті Еррум, у якому проживає 5 тисяч людей.

Теми: Норвегія


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