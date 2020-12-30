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Масштабный оползень в Норвегии: 10 человек пострадали, 15 – пропали без вести

Среда, 30 декабря 2020, 21:45

В результате масштабного оползня на юге Норвегии пострадали несколько человек, 15 человек числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

Сначала число пропавших оценивали в 26 человек, однако впоследствии эта цифра уменьшилась до 15. Полиция однако не исключает, что число пропавших может вырасти или уменьшиться.

Ранения в результате оползня получили десять человек.

"Мы ищем выживших, а не умерших. Медицинский персонал будет консультировать нас относительно температуры и того, как долго люди могут выжить, после этого мы можем начать поиски мертвых" сказал представитель полиции Роджер Петтерсен.

Поиски ведутся только с вертолета, потому что спасателям слишком опасно заходить в район оползня.

700 человек были эвакуированы, но в среду днем местные власти заявили, что эвакуированных будет больше, всего 1500 человек.

На помощь норвежским коллегам уже прибыла команда специалистов из Швеции. Сейчас основной является опасность повторных оползней. В частности, в течение дня обрушились еще несколько домов.

Как сообщалось, полицию предупредили о смещении около 4 часов утра, в результате чего была начата масштабная операция с участием полицейских, аварийных служб, Красного Креста и других. На месте были и геологи.

ЧП произошло в 40 километрах от Осло в городке АСК, что в муниципалитете Эррум, в котором проживает 5 тысяч человек.

Темы: Норвегия


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