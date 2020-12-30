Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві осквернили пам'ятник воїнам-захисникам Донбасу

Середа, 30 грудня 2020, 21:21
У Києві осквернили пам'ятник воїнам-захисникам Донбасу

У Києві невідомі облили фарбою пам'ятник воїнам АТО/ООС у Шевченківському районі поблизу станції метрополітену "Берестейська".

Джерело: Міністерство у справах ветеранів

Дослівно: "Мінветеранів засуджує злочинні дії  щодо символів боротьби українців за незалежність та територіальну цілісність України, свої громадянські права та європейське майбутнє.

Кожний випадок наруги над місцями пам’яті має бути розслідуваний та покараний за законом".

Деталі: У міністерстві нагадують, що з 2019 року встановлено кримінальну відповідальність за осквернення або руйнування пам’ятників споруджених в пам’ять осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали безпосередню участь в АТО у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки, оборонній відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях, учасників Революції Гідності та борців за незалежність України у ХХ столітті.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Київ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Київ
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Останні новини
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
12:47
Держдеп: Путін не зможе "пережити Захід", Конгрес має теж довести це
12:43
"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця
12:35
У неділю в Україну прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
Усі новини...
Реклама: