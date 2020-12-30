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У Києві осквернили пам'ятник воїнам-захисникам Донбасу

Середа, 30 грудня 2020, 22:21

У Києві невідомі облили фарбою пам'ятник воїнам АТО/ООС у Шевченківському районі поблизу станції метрополітену "Берестейська".

Джерело: Міністерство у справах ветеранів

Дослівно: "Мінветеранів засуджує злочинні дії  щодо символів боротьби українців за незалежність та територіальну цілісність України, свої громадянські права та європейське майбутнє.

Кожний випадок наруги над місцями пам’яті має бути розслідуваний та покараний за законом".

Деталі: У міністерстві нагадують, що з 2019 року встановлено кримінальну відповідальність за осквернення або руйнування пам’ятників споруджених в пам’ять осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали безпосередню участь в АТО у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки, оборонній відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях, учасників Революції Гідності та борців за незалежність України у ХХ столітті.

Українська правда
Теми: Київ


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