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В Киеве осквернили памятник воинам-защитникам Донбасса

Среда, 30 декабря 2020, 22:21

В Киеве неизвестные облили краской памятник воинам АТО/ООС в Шевченковском районе вблизи станции метрополитена "Берестейская".

Источник: Министерство по делам ветеранов

Дословно: "Минветеранов осуждает преступные действия в отношении символов борьбы украинцев за независимость и территориальную целостность Украины, свои гражданские права и европейское будущее.

Каждый случай надругательства над местами памяти должен быть расследован и наказан по закону".

Детали: В министерстве напоминают, что с 2019 года установлена уголовная ответственность за осквернение или разрушение памятников, построенных в память лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в АТО, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности, оборонному отпору и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, участников Революции Достоинства и борцов за независимость Украины в ХХ веке.

Украинская правда
Темы: Киев


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