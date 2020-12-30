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Ніч на 30 грудня в Києві побила температурний рекорд

Середа, 30 грудня 2020, 21:45
Ніч на 30 грудня в Києві побила температурний рекорд

У столиці ніч на 30 грудня виявилась найтеплішою.

Джерело: центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Деталі: За даними спостережень метеостанції обсерваторії, ніч на 30 грудня у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +4,5°С.

Зазначається, що попереднє рекордне значення +3,0°С 2003 року перевищено на 1,5°С.

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Українська правда
Теми: погода
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