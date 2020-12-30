Ніч на 30 грудня в Києві побила температурний рекорд
Середа, 30 грудня 2020, 21:45
У столиці ніч на 30 грудня виявилась найтеплішою.
Джерело: центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського
Деталі: За даними спостережень метеостанції обсерваторії, ніч на 30 грудня у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +4,5°С.
Зазначається, що попереднє рекордне значення +3,0°С 2003 року перевищено на 1,5°С.
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Українська правда