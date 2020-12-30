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Лукашенко: Поки останній омонівець мені не скаже йти, я буду наглухо стояти

Середа, 30 грудня 2020, 22:18
Лукашенко: Поки останній омонівець мені не скаже йти, я буду наглухо стояти
БелТА

Білоруські ОМОНівці подарували самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку чорний берет "за особливі заслуги".

Джерело: державне інформагентство РБ БелТА, "Пул Первого"

Деталі: 30 грудня Лукашенко вручив державні нагороди співробітникам правоохоронних органів і військовослужбовцям Білорусі.

Відвідуючи розташування загону міліції особливого призначення ГУВС Мінського міськвиконкому, Лукашенко був "посвячений" в омонівці. Він пожартував, що навряд чи здасть необхідні випробування на право носіння берета. Але, як заявив командир загону Дмитро Балаба, чорний берет вручили Лукашенку "за особливі заслуги".

Виступаючи перед особовим складом силовиків, свавілля яких під час затримання мирних протестувальників проти режиму Лукашенка вже широко відоме в світі, самопроголошений президент дав зрозуміти, що не має наміру відступати.

Пряма мова: "Чесно і відкрито вам кажу, і нехай вони почують: якби люди в погонах дарма їли хліб, як вони кажуть, якби в ті серпневі дні ви б здригнулися, ми сьогодні жили б в іншій країні. І взагалі, чи жили б ми, і чи існувала б ця країна.

Поки останній омонівець мені не скаже йти, я буду наглухо стояти в цій країні поряд з вами пліч-о-пліч. Тому що ні у вас, ні у мене, крім цієї землі, це країни більше нічого немає".

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоБілорусь
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